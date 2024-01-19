İsmail Kartal'ın ilginç kıyafet totemi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yine kıyafetleriyle gündemde...

Sezon başında giydiği lacivert elbisesini kaybetmediği 19 maçlık bölümde hiç çıkarmayan tecrübeli hocanın uğur denediği iddia edilmişti.

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takım elbisesini çıkaran Kartal, 4 maçtır da beyaz boğazlı kazağı ile saha kenarında boy gösteriyor.

Takım, bu süreçte İstanbulspor'u 5-1, Konya'yı 7-1, Gaziantep'i 1-0 ve son olarak kupada Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.

Sosyal medyada da 'Hoca yaz sıcağında da kıyafeti çıkarmaz' yorumları yapılmaya başladı.

İSMAİL KARTAL'IN PERFORMANSI

62 yaşındaki çalıştırıcı, 33 maçta 28 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2.61 puan ortalaması yakaladı.