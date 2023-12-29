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Spor

İsmail Kartal'ın kupa planı hazır! Hedef erken gol

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu akşam oynanacak Süper Kupa maçında, derbinin aksine bir strateji sahaya yansıtacak. Sarı lacivertliler pazar günü oynanan derbide rakibi geri karşılamıştı ancak bu akşam deneyimli çalıştırıcının istediği gibi hücum presle rakibini boğmaya çalışacak. İşte detaylar...

Takvim29 Aralık 2023 Cuma 14:46 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın kupa planı hazır! Hedef erken gol
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Galatasaray ile bugün Süper Kupa finaline çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlanırken sarı lacivertli ekibin farklı bir taktik anlayışla sahada olacağı öğrenildi.

Süper Lig'de pazar gecesi Kadıköy'de oynanan derbide rakibini geride karşılayan Fenerbahçe bu kez hücum presle rakibini boğmaya çalışacak. Süper Lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen ancak bugün sahada olacak olan Brezilyalı yıldız Fred de hücum preste Sebastian Szymanski ile birlikte sarı lacivertli ekibin en önemli kozu olacak.

ICARDI'Yİ DJIKU DURDURACAK

Hücum preste kapılacak toplarla rakibini eksik yakalamak isteyen sarı lacivertliler skor üstünlüğü mümkün olan en kısa sürede ele geçirmeyi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, set hücumunda ise oyunu kanatlara yığmayı planlıyor. Tadic ve İrfan Can Kahveci'yi mümkün olduğunca maksimun oranda topla buluşturmayı planlayan İsmail Kartal, forvet arkasında görev yapan Szymanski'den de ceza sahası için sık sık koşu yapmasını istedi. Savunmadan çıkarken riski pas atmak ise yasak. Djiku'nun da Icardi'ye lig maçında olduğu yine yakın oynayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

HEDEF ERKEN GOL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal önde kapılacak toplarla rakibini eksik yakalamayı ve Süper Kupa finalinde erkenden skor üstünlüğünü ele geçirmeyi hedefliyor.

İRFAN CAN'A 'VUR' EMRİ

Bugün Fenerbahçe'de sağ kanatta görev yapacak olan İrfan Can Kahveci'den kaleyi gördüğünde şut çekmekten çekinmemesini istendi.

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