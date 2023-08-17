İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Altay Bayındır

Takımdaki geleceği en fazla konuşulan oyuncular arasında olan Altay Bayındır Fenerbahçe istatistiklerinde bir numaraya yerleşti.

Altay gidiyor... Altay kalıyor, derken takımın en fazla süre alan oyuncusu 25 yaşındaki Altay Bayındır oldu.

TEK OYUNCU

Altay Bayındır bu sezon oynanan 4 maçta da 90'ar dakika sahada kalan tek isim oldu.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

25 yaşındaki file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu. Başarılı kaleci, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.