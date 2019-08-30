İsmail Köybaşı için referansı Soldado vermiş

"Granada'ya gelmekten ve bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." diyen Köybaşı, "Vizyonumu değiştirip, futbolda yeni şeyler öğrenmek istediğim için buraya geldim. Futbolda öğrenmenin sonu yoktur. İspanya'yı ve İspanyol halkını seviyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı olan ve temmuz ayında Granada'ya transfer olan Roberto Soldado ile konuşup İspanyol kulübü ile ilgili bilgiler aldığını aktaran Köybaşı, "Soldado bana çok iyi şeyler söyledi. Özellikle Granada'nın büyük bir aile olduğunu anlattı. Bu benim için de çok önemli." dedi.