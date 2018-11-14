İsmail Köybaşı: Protestolar beni derinden yaraladı

Fenerbahçe son haftalarda iyi sonuçlar almaya başladı. Ancak buna rağmen bazı oyuncular, tribünlerin tepkisini protestolarına maruz kalmaya devam ediyor.

Son olarak İsmail Köybaşı, Alanyaspor mücadelesinde 12. adam tarafından ıslıklandı. İsmail, maçın ardından gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

29 yaşındaki futbolcu bu konuyla ilgili olarak, "Kötü tezahürat beni derinden yaraladı. Bunu beklemiyordum. Fenerbahçe için büyük bir mücadele veriyorum ve çok çalışıyorum" diye konuştu.