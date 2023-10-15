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Spor

İsmail Yüksek, Avrupa devlerinin radarında! Tribünden takip edilecek

Bu sezon hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takım'da gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bırakan İsmail Yüksek'i bu akşam oynanacak olan Letonya maçında Bayer Leverkusen ve Milan'ın scout ekipleri tribünden takip edecek.

Sabah15 Ekim 2023 Pazar 11:18 - Güncelleme:
İsmail Yüksek, Avrupa devlerinin radarında! Tribünden takip edilecek
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A Milli Takım'ın Hırvatistan maçında Luka Modric, Mateo Kovacic ve Marcelo Brozovic'e göz açtırmayan İsmail Yüksek, performansını her geçen gün yukarıya taşırken, devleri de peşine takmaya başladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan 24 yaşındaki yıldız, bugünkü Letonya karşılaşmasında da gözlem altında olacak.

İtalyan devi Milan ile Alman ekibi Bayer Leverkusen'in scout ekiplerinin İsmail'i izlemek için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Hırvatistan'la oynanan karşılaşmada sahanın en iyilerinden olan İsmail, performansıyla Milanlı yetkilileri kendisine hayran bırakmıştı.

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