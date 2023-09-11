İsmail Yüksek: Ermenistan maçında kötü değildik

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Japonya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek, "Çok özel bir maç olacak. Japonya çok değerli bir takım. Birkaç istisnai oyuncu hariç çoğu oyuncu Avrupa'da oynuyor. Disiplinli bir takım. 1998'den beri tüm Dünya Kupası'na katıldılar. Son Dünya Kupası'ndan lider çıktılar. Son 16'da da Hırvatistan'a penaltılarda elendi. Yarın bizim için değerli bir maç olacak. Böyle rakiplerle oynamak olmuyor her zaman. Kendimizi tartmak amacıyla, farklı bir ekolle karşılaşmak ilginç ve faydalı olacaktır. Umarım güzel bir maç olur. İki takıma da başarılar diliyorum." dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu sözlerine, "Ermenistan maçı hiç istemediğimiz sonuç oldu. Gerekli analizlerimizi yaptık. Bu maç, zor bir maç olacak. Biz bu maça kadar hazır olacağız. Güzel bir oyun ve mücadele göstereceğimizi düşünüyorum." diye devam etti.

İsmail Yüksek son olarak, "Biz kesinlikle Ermenistan maçında kötü oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı. İkinci yarıda bazı bölümlerde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Analizlerimi yaptık. O eksikleri azaltmaya çalışacağız. Umarım Avrupa Şampiyonası katılacağız. Grupta avantajlıyız. Ermenistan maçını kazansak daha da avantajlı olabilirdik ama kaybedilmiş bir şey yok." sözlerini sarf etti.