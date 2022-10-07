İsmail Yüksek: Fenerbahçe formasına layık mücadele edeceğim

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3'üncü maçında AEK Larnaca'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımın milli futbolcusu İsmail Yüksek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi mücadele ettiklerini ve değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Yüksek, "Coşku, istek ve mücadele anlamında çok değerli bir galibiyet aldık. Grupta namağlup ilerliyoruz. Bugün de iyi mücadele ettik taraftarımızla birlikte. Son dakikaya kadar da istedik maçı ve kazanmayı bildik. Bugün bu maçı unutacağız artık. Önümüzde Karagümrük maçı var. Karagümrük maçına konsantre olmamız gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ederim. Onların önünde oynamak benim için ayrı bir gurur. Takım arkadaşlarımın da ayağına, yüreğine sağlık" diye konuştu.

"HER ZAMAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sezon başından bu yana sergilediği performansı devam ettirmek için çalışmayı sürdüreceğini aktaran milli oyuncu, "Bu seviyede kalmayı ben de çok isterim. Futbol bu, tabii ki kötü günün de olacak. Her zaman çalışmaya devam edeceğim. Bu seviyede kalmak için her şeyimi vereceğim. Oynadığımda son dakikaya kadar mücadelemi verip, sahada Fenerbahçe formasına layık mücadele edeceğim. Bugün herkes çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

"6 NUMARAYA ALIŞMAYA BAŞLADIM SAYILIR"

6 numara pozisyonunu benimseyip, benimsemediği üzerine gelen bir soruya ise İsmail Yüksek şöyle cevap verdi:

"Benimsedim dersem yalan olur açıkçası. Öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmek istiyorum. Oynadığım mevki zor mevki. Savunmayı ve hücumu başlatan ilk oyuncu. Hocamızın ben de emeği büyük. Onla birlikte her şeyi öğreniyorum. Alışmaya çalışıyorum. Alışmaya da başladım sayılır aslında."

"LİDER ÇIKMAK İÇİN SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"

Gruptaki son durumu da değerlendiren İsmail Yüksek, "Gruptan çıkmak için son dakikaya kadar mücadelemizi vereceğiz. En büyük isteğimiz ülke puanına en üst seviyelere çıkartmak. UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir deplasmana gideceğiz. Larnaca'nın bugün iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Kendi sahamızda puan vermek yanlış olurdu. Biz Fenerbahçe'ye layık mücadele etmeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.