İsmail Yüksek, Fransa'nın radarında

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Avrupa takımları mercek altına aldı.

Genç oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların devre arasına kadar izleyeceği öğrenildi. Milli ara sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasında İsmail'i tribünden izleyecekler.

BU SEZONKİ PERFROMANSI

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi karşılaşmada forma giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek 1 gol ve 1 asistlik performans ile skora katkı sağladı.

Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.