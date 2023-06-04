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Spor

İsmail Yüksek: Galatasaray şampiyonluğu hak etmedi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İsmail Yüksek, Galatasaray ile oynanacak olan derbi karşılaşmasından önce açıklamalarda bulundu.

4 Haziran 2023 Pazar 18:29 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Galatasaray şampiyonluğu hak etmedi
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Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde Süper Lig ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu hakkında konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek "Bu lig bu sene birçok şaibeyle doluydu. Bu şampiyonluğun hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden 24 yaşındaki başarılı futbolcu "Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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