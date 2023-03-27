İsmail Yüksek için harekete geçtiler! Tam 20 milyon avro

Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına gelen teklifler gündemden düşmüyor. Son olarak İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye fiyat sorulduğu ve Sarı Lacivertli kurmayların 20 milyon euro fiyat bildirdiği iddia ediliyor.

AVRUPA'DAN İKİ KULÜP TEMASA GEÇTİ

Gelen bilgilere göre; Avrupa'nın önde gelen iki kulübünün yetkilisi İsmail Yüksek için Fener yönetimi ile temasa geçti.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ AMA..."

Fenerbahçe yönetiminin her iki temsilciye de "İsmail bizim için çok değerli bir oyuncu. Değerini katlayacağını umuyoruz. Kendisi ile yeni sözleşme uzattık. Satmak gibi düşüncemiz yok ama 20 milyon euro ve üstündeki tekliflerle ilgilenebiliriz. Zaten yakın gelecekte İsmail'in bu fiyatın da üstünde bir değere sahip olacağına inanıyoruz" cevabını verdiği öğrenildi.

FİYATI FAZLA BULDULAR

Her iki menajerin de Fenerbahçe'nin istediği fiyatı fazla bulduğu da gelen haberler arasında.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜNÜN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İsmail Yüksek özellikle Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı rövanş maçında sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştı.