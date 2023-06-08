İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5435
  • EURO
    25,4754
  • ALTIN
    1485.37
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

İsmail Yüksek PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

8 Haziran 2023 Perşembe 20:39 - Güncelleme:
İsmail Yüksek PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

Sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu İsmail Yüksek, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareketten" PFDK'ye sevk edildi.

İŞTE PFDK'NİN AÇIKLAMASI:

İSMAİL YÜKSEK'in 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İSMAİL YÜKSEK NE DEDİ?

Fenerbahçeli futbolcu, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz." demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.