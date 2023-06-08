İsmail Yüksek PFDK'ye sevk edildi

Sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu İsmail Yüksek, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareketten" PFDK'ye sevk edildi.

İŞTE PFDK'NİN AÇIKLAMASI:

İSMAİL YÜKSEK'in 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İSMAİL YÜKSEK NE DEDİ?

Fenerbahçeli futbolcu, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz." demişti.