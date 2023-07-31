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Spor

İsmail Yüksek: Zimbru maçına hazırız

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Zimbru karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:36 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Zimbru maçına hazırız
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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek, Zimbru maçı öncesinde basın mensuplarına demeçler verdi. Yıldız oyuncunun açıklamaları şöyle:

"İlk maça çok iyi bir konsantrasyonla başladık. Büyük bir avantaj sağladık. Ama futbol rakibe saygısızlığı asla kaldırmaz. Biz aynı ciddiyetle başlayıp ülke puanını katkı sağlayacak galibiyet hedefliyoruz. Bu maça da hazırız. Kadromuz geniş, değerli oyuncular var. Sahadaki kimin oynadığı değil, takımın ne yaptığı daha önemli. Rekabetin takıma fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ben çalışmayı seven ve pes etmeyen bir oyuncuyum. Çok özel isimler katıldı aramıza. Çok pozitif katkıları oluyor. Benimle de özel ilgileniyor. Takım ve kendim için özel bir sezon olarak görüyorum. Hepimiz aynı hedefe odaklanırsak, hedeflediğimiz kupayı müzeye götürürüz."

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