Avrupa devleri; Jorge Jesus'un gelişinden sonra Fenerbahçe orta sahasının değişmez isimleri arasına giren İsmail Yüksek'i de takibe aldı.

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INTER İSMAİL YÜKSEK'İN PEŞİNDE

Fanatik'te yer alan habere göre; transfer piyasasında Arda Güler'in hangi büyük kulübe gideceği konuşulurken, en somut adım İsmail için geldi. Inter scoutlarının uzun süredir takip ettiği İsmail Yüksek için bir rapor hazırladığı, teknik direktör Simone Inzaghi'nin de genç oyuncunun alınması konusunda yönetime talepte bulunduğu öğrenildi.

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Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan İtalyan devi, ara transfer döneminde Fenerbahçe Kulübü'nün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Inter'in bu transfer için ilk etapta önereceği rakam bile belli: 10 milyon avro...

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Fenerbahçe'nin ise 2025 yılı Haziran ayına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek için daha yüksek bir rakam talep etmesi bekleniyor.