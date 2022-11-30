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  • İsmail Yüksek'e 10 milyon avro! Simone Inzaghi hayran kaldı
Spor

İsmail Yüksek'e 10 milyon avro! Simone Inzaghi hayran kaldı

Fenerbahçe'nin bu sezon orta sahadaki parlayan yıldızı olan İsmail Yüksek'e Inter'in talip olduğu iddia edildi. İtalyan takımının hocası Simone Inzaghi'nin alınmasını istediği İsmail Yüksek için Inter'in 10 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.

30 Kasım 2022 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
İsmail Yüksek'e 10 milyon avro! Simone Inzaghi hayran kaldı
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Avrupa devleri; Jorge Jesus'un gelişinden sonra Fenerbahçe orta sahasının değişmez isimleri arasına giren İsmail Yüksek'i de takibe aldı.

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INTER İSMAİL YÜKSEK'İN PEŞİNDE

Fanatik'te yer alan habere göre; transfer piyasasında Arda Güler'in hangi büyük kulübe gideceği konuşulurken, en somut adım İsmail için geldi. Inter scoutlarının uzun süredir takip ettiği İsmail Yüksek için bir rapor hazırladığı, teknik direktör Simone Inzaghi'nin de genç oyuncunun alınması konusunda yönetime talepte bulunduğu öğrenildi.

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10 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan İtalyan devi, ara transfer döneminde Fenerbahçe Kulübü'nün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Inter'in bu transfer için ilk etapta önereceği rakam bile belli: 10 milyon avro...

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FENERBAHÇE DAHA YÜKSEK BİR BEDEL İSTİYOR

Fenerbahçe'nin ise 2025 yılı Haziran ayına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek için daha yüksek bir rakam talep etmesi bekleniyor.

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