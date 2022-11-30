Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Faslı yıldız Hakim Ziyech'i listesine eklemişti... Ancak Chelsea'nin son hamlesi, Siyah-Beyazlı taraftarları bir hayli üzecek.

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CHELSEA'DEN ZIYECH İÇİN TAKAS HAMLESİ

Takvim'in haberine göre; Kara Kartal, yıldız oyuncuyu Ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak isterken İngiliz ekibinin onu takasla başka bir takıma göndermeyi planladığı ortaya çıktı. Chelsea, Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen 25 yaşındaki Meksikalı ön libero Edson Alvarez'i transfer etmek istiyor. Londra temsilcisinin bu transfer için Ajax'a para ve Hakim Ziyech'i teklif etmeyi planladığı belirtildi.

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EDSON ALVAREZ'E KARŞILIK HAKIM ZIYECH + 18 MİLYON AVRO

Meksikalı yıldız oyuncu Alvarez'in güncel piyasa değeri 35 milyon avro... Hakim Ziyech'in değeri ise 17 milyon avro. İngilizler'in bu transfer için ekstra 18 milyon avro daha vereceği iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN UMUDU TÜKENMEDİ

Beşiktaş, 29 yaşındaki Faslı orta saha Hakim Ziyech için Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecek. Siyah-Beyazlılar'ın, yıldız oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yapması bekleniyor. Son transfer gelişmesi sonrası Ziyech için ibre Ajax'a dönse de umutlu bekleyiş sürüyor.

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40 MİLYON AVROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Hakim Ziyech, 2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Chelsea'de 92 maça çıktı.