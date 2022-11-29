Okan Buruk, Yunus Akgün için kararını verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadroda düşünmediği oyuncuları belirledi.

SEFEROVIC VE VAN AANHOLT YOLCU

Sezon başında transfer edilen İsviçreli golcü Haris Seferovic ve gözden düşen Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile yollar ayrılacak.

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YUNUS AKGÜN TAKIMDA KALACAK

Akşam'ın haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk, yönetime verdiği raporda Yunus Akgün'ün ise takımda tutulmasını istedi. Sarı-Kırmızılılar, Yunus için gelen tüm teklifleri geri çevirdi. Dünya Kupası arasında tatile çıkmayan genç oyuncu performansını yukarı çıkarmak için özel çalışmalar yapıyor.

İZİN GÜNLERİNDE DE FLORYA'DA

Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da oyunculara tam 12 gün izin verilmişti. Yabancılar soluğu yurt dışında alırken, takımda tatile çıkmayan tek isim Yunus Akgün oldu. Belgrad Ormanı'nda koşuya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, herkesin izinli olduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

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KONTRAT GÖRÜŞMELERİ OLUMLU

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus'un, sarı kırmızılı kulüple kontrat uzatma görüşmelerinin de olumlu ilerlediği öğrenildi.