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Spor

Şenol Güneş'in kararı kesin! Sözleşme fesih görüşmeleri başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımda istemediği Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için; futbolcunun bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşmeler başladı.

29 Kasım 2022 Salı 11:59 - Güncelleme:
Şenol Güneş'in kararı kesin! Sözleşme fesih görüşmeleri başladı
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Beşiktaş'ta yönetim, Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshetmek için West Ham ile temas kurdu.

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Kongolu oyuncunun performansının rahatsızlık verdiği belirtildi. West Ham yönetimi ise Kongolu oyuncu için Beşiktaş'ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği bilgisini verdi.

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Sezonun geri kalanı için Masuaku için bir takım bulunamazsa West Ham'da A takıma alınmayacağı rezerv takıma gönderileceği iletildi.

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