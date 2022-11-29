Şenol Güneş'in kararı kesin! Sözleşme fesih görüşmeleri başladı

Beşiktaş'ta yönetim, Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshetmek için West Ham ile temas kurdu.
Bedelsiz kiralanacak Beşiktaş'tan Ziyech operasyonu
Kongolu oyuncunun performansının rahatsızlık verdiği belirtildi. West Ham yönetimi ise Kongolu oyuncu için Beşiktaş'ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği
bilgisini verdi.
Okan Buruk, Yunus Akgün için kararını verdi
Sezonun geri kalanı için Masuaku için bir takım bulunamazsa West Ham'da A takıma alınmayacağı rezerv takıma gönderileceği iletildi.