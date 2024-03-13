İsmet Taşdemir: Bu maçı kayıpsız atlatmak istiyoruz

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, Boluspor'u konuk edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde bu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Süleyman ile kart cezalısı Celal karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Furkan ve Eray'ın durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

Ligde play-off hattında 43 puanla 5. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, Boluspor karşısında 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Öte yandan yeşil-beyazlı ekip ligin 25. haftasında evindeki Eyüpspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Boluspor karşılaşmasını seyircisiz oynayacak.

İsmet Taşdemir: "Elimizden geleni yapacağız"

Ligdeki durumları hakkında konuşan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Taraftarsız bir maç oynayacağız ve bir ilki yaşayacağız. 3. sezonumuz burada bitiyor, ilk defa böyle bir şey yaşayacağız. Bunu da yaşattırdılar sağ olsunlar ama yapacak bir şey yok, devam edeceğiz. Rakibimiz Boluspor çok aşağılardan çok büyük bir ivmeyle doğru işler yaparak buraya geldi. Muhtemelen daha da yukarı gitmeyi hedefliyorlar. İyi bir takım, iyi bir oyunu var. Bizim için sıkıntılı ve zor bir maç olacak. Bizden elimizden gelenin en iyisini yapıp, bu maçı kayıpsız atlatmak istiyoruz. İkinci ve üçüncü olma potansiyelimiz yüksek, üçüncü olma daha yüksek. Play-off'a girmemize şansımız yüksek dolayısıyla orta şekilde gidiyor. Ayrıca bu hemen hemen bütün takımlar içinde geçerli, özellikle bugün 3. olan takımla 8. olan takım hatta gelmesini beklediğim Gençlerbirliği'yle beraber yani 3. ve 9. arasında bu yarış sezon sonuna kadar devam edecek. Kalan 9 maçı iyi değerlendiren takımlar buradan iyi sonuçlar alabilirler, birazcık tökezleyenler maalesef yarışın dışında kalabilir inşallah biz olmayız" diye konuşu.

Takımın genç futbolcularından Pedro Brazao ise takım halinde savaştıklarını belirterek, "Herkes birbirine çok yardımcı oluyor. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Her zaman taraftarla oynamak çok daha iyi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz maçta en iyi şekilde işler yapmak istiyoruz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var, taraftarın bana desteğinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.