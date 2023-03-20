İsmet Taşdemir: Doğrularımızı yanımıza alıp yolumuza devam edeceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sakaryaspor'a 2-1 yenilen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, kendileri için üzüntülü bir maç olduğunu dile getirdi.

Takımının 10 kişi kalmadan önce kötü oynadığını, kırmızı karttan sonra daha iyi performans sergilediğini kaydeden Taşdemir, "Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım çok iyi mücadele etti. Gerçek oyunumuzu sahaya sürdük diyebilirim ama maalesef yetmedi. Yarım pozisyon vermeden gol yedik, mağlup ayrıldı. Doğrularımız var, doğrularımızı yanımıza alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.