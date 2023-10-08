İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmet Taşdemir: Hakem doğru maç yönetmedi
Spor

İsmet Taşdemir: Hakem doğru maç yönetmedi

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

8 Ekim 2023 Pazar 01:34 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir: Hakem doğru maç yönetmedi
ABONE OL

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İsmet Taşdemir, hakem kararlarının bu maça etki ettiğini söyledi.

Golü yiyene kadar sahada dengeli bir oyun olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Golü yedikten sonra çözülmelerimiz oldu. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ama ikinci yarı ile beraber oyuna ortak olmak istedik. Ama bence hakem üçlüsü bizi oyuna sokmadı. Çok kritik pozisyonlar var. Daha sonradan seyrettiğimizde verilebilecek pozisyonların verilmediğini düşünüyorum. Özellikle ikinci yarının başındaki Ahmed Kutucu'nun pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyorum ama verilmedi. Sonrasında verilen kararlar da yanlıştı. Bugüne kadar hakem hakkında konuşmamıştım ama bugün hakemin doğru maç yönettiğini düşünmüyorum. Eyüpspor'un galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum çünkü onlar kazanmayı hak ettiler. Pozisyonları değerlendirdiğimizde verilen ve verilmeyen pozisyonların örtüşmediğini düşünüyorum. Bu beni üzüyor. Bu sadece bugünkü hakemle alakalı değil. Bu problem ülkemizde olan genel bir problem.Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Hatalarımıza bakıp önümüzdeki maçlarda bu hataları yapmamaya çalışacağız." diye konuştu.

Savunma anlayışıyla sahaya çıkmadıklarını belirten Taşdemir, "Bizim genel bir oyun anlayışımız var. Bu anlayışla Eyüpspor karşısına çıktık. Bugün bazı arkadaşlarımızın performansının düşük olması ve basit bir gol yememiz mağlubiyette etkili oldu. Genel felsefemizi sürdürmeye çalıştık ama maalesef başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.

  • Bodrum FK
  • Teknik Direktör
  • İsmet Taşdemir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.