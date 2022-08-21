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Spor

İsmet Taşdemir: Oyuncular iyi bir direnç koydu ortaya

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA21 Ağustos 2022 Pazar 21:24 - Güncelleme:
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Ankara Keçiörengücü galibiyetini değerlendiren Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Erken gelen gol işimizi kolaylaştırdı. Oyuncular iyi bir direnç koydu ortaya." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Müsabakanın ardından gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, şunları dedi:

Zor bir deplasman. İyi bir takım. Bir hafta boyunca çalıştık. Maçı berabere götürdüğümüz sürece başarılı olacağımızı ve galibiyete gideceğimizi düşünüyorduk. Erken gelen gol işimizi kolaylaştırdı. Oyuncular iyi bir direnç koydu ortaya. Bizi geçen sene şampiyonluğa taşıyan oyuncu grubumuzun, bize bir üst ligde de katkı sağlayıp başarılı olacaklarına çok inandık. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize katkı sağladıkları sürece bizimle birlikte olacaktır. Yeni gelenleri de bu düzen içine dahil edebilirsek çok daha kaliteli bir takım olabiliriz.
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