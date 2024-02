İsmet Taşdemir'den hakem kararlarına eleştiri

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde hakemlerin hatalı kararlar verdiğini söyleyerek, "Hakemlerin kendine çeki düzen vermesi lazım çünkü biz aynı yolda giden insanlarız. Onlarsız biz, bizsiz de onlar olmuyor. İnşallah bir an önce toparlanırlar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Bodrum FK, Cumartesi saat 13.30'da ligin güçlü takımlarından Eyüpspor'u konuk edecek. İsmail Altındağ Yalıçiftlik Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrum ekibinde, sakatlığı bulunan Erkan maçta forma giyemeyecekken, Süleyman'ın ise durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi. Kart cezalı Ahmet Aslan'da Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Ligde play-off hattında 42 puanla 4. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, zorlu rakibi karşısında 3 puan alıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

"Hakemler adına çok üzgünüm"

Geçen hafta Çorum FK maçındaki hakem kararlarını değerlendiren Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Özellikle bu zamanda ligin sonu yaklaşırken hiçbir maçın önüne hakem kararlarının geçmemesi lazım. Maalesef hangi maçı seyrederseniz seyredin veya hangi maçın skoruna bakarsanız bakın maçtan sonra sadece hakem kararları konuşuluyor. Hepimiz insanız, evet hakemlerimiz hata yapacak bunu hep söylüyoruz ama hataların çok afaki şekilde olması ve sadece bize değil hemen hemen her takıma bu yapılıyor. Aynı kurallar geçerli bu kuralların farklı şehirlerde farklı şekilde yorumlanıp sahaya sürülmesi artık futbol severlerde sıkıntı oluşturmaya başladı. Bu hafta biz haksızlığa uğradık ama bir hafta önce de Sakarya'da rakibimiz Çorum FK'ya oldu. Her hafta başka birine ve bunun önüne geçemez olduk. Futbolun çok basit kuralları var ve bunları doğru bir şekilde uygulamak var. Bu kuralların hakemlerin istek ve tercihine göre değiştirilmesi kabul edilir bir şey değil. Hakemler adına da çok üzgünüm çünkü her hafta onlar konuşuluyor. Hakemlerin kendine çeki düzen vermesi lazım çünkü biz aynı yolda giden insanlarız. Onlarsız biz, bizsiz de onlar olmuyor. İnşallah bir an önce toparlanır. Futbol kuralları belli sezon başında gelip bize yeni kurallarla alakalı bilgiler veriliyor. Bize bu bilgiyi veren hakemlerimiz aynı bilgiyi yanlış derecede değerlendiriyor. Hadi sahadaki hocalarımız görmedi. Olabilir insanlık hali ama VAR'ın başında, televizyonun başında defalarca seyreden hakemlerimiz de görmüyor veya değerlendirmiyor. Gidişat iyi değil Süper Lig dahil 1. Lig ve alt liglere indiğimizde orada görüntü de yok neler olabildiğini hayal edemiyorum" dedi.

"Eyüpspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz"

Eyüpspor karşılaşması hakkında da konuşan Taşdemir, "Bu haftaki maç çok zor. Kadro kalitesi ve oyun gücü olarak ligimizin en iyi takımıyla oynuyoruz. Takım kadrosu ve sahaya sergiledikleri oyun bence çok muazzam ki karşılığını da alıyorlar. Ligimizde erken haftalarda bence şampiyon olma ihtimalleri yüksek. Çok artıları var, gerçekçi olmak lazım. Bizim de kendimize göre bu tarz maçların üstesinden gelebilme özelliğimiz var. O zorluğa göre hazırlanıyoruz, terimizin son damlasına kadar savaşıp bu maçtan mağlup olmadan ayrılmak istiyoruz, bir de galibiyet olursa bizim için çok önemli bir galibiyet olur" diye konuştu.

Takımın genç yıldızlarından Cenk Şen ise "Verilmeyen penaltılara çok üzüldük, böyle hatalar ligin geleceğini belirliyor. Yapacak bir şey yok, maçımızı kaybettik, önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Eyüpspor ligin iyi takımlarından biri ama eksik yanları var. Takım olarak buna çalışıyoruz ve eksik yanlarından vurmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın önünde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım galip gelen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.