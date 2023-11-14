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Spor

İsmi Beşiktaş ile anılıyordu! Napoli devreye girdi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, sezon başında teknik direktörlük görevi için Rudi Garcia'yı getirmişti. Beklentilerin altında kalan Garcia ile yollarını ayırma kararı alan İtalyan ekibi, ismi Beşiktaş ile de anılan Igor Tudor'u takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

14 Kasım 2023 Salı 01:33 - Güncelleme:
İsmi Beşiktaş ile anılıyordu! Napoli devreye girdi
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon takımı şampiyon yapan Luciano Spalletti'nin ardından Rudi Garcia'yı göreve getiren Napoli, Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, İtalyan ekibi Garcia ile ayrılığı kısa süre içerisinde açıklayacak.

IGOR TUDOR DÖNEMİ

Napoli, Garcia'nın yerine getirecek teknik direktörü de belirledi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Igor Tudor, Napoli'nin 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Hırvat çalıştırıcı, İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada 21 puan toplayan Napoli, 4. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, Real Madrid, Braga ve Union Berlin'in olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı.

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