İsmi Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, Arteta kararını açıkladı!

İsmi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Türk ekipleriyle anılan Thomas Partey'in geleceği belli oluyor.

Partey için Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'dan açıklama geldi.

Arteta yaptığı açıklamada Partey'in takımdaki geleceği hakkında konuşarak, 'Ona ihtiyacımız var çünkü o üst düzey bir oyuncu. Onun bizim için yaratabileceği etkiyi sahada görebiliyorsunuz. O bizim oyuncumuz, sözleşmesinin bir yıl daha süresi var ve ondan gerçekten çok memnunum' dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal ile 9 maça çıkan Partey, gol ya da asist katkısında bulunamadı.