La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup ederken Arda Güler'in orta sahadan gol denemesi İspanya'yı adeta ayağa kaldırdı.

MARCA: ARDA GÜLER BİR DAHİ

Marca, Arda Güler'in orta sahadan yaptığı ancak direkte patlayan gol denemesinden övgüyle bahsetti. Marca'da Arda Güler için "Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi" yorumunda bulunuldu.

"ARDA'YI BİZE 5 DAKİKADAN FAZLA İZLETTİRMENİN ZAMANI GELDİ"

Marca, Arda Güler'e maçın son dakikalarında şans veren Carlo Ancelotti'ye de çağrıda bulundu. Haberde Ancelotti'ye, "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." ifadeleriyle seslenildi.

"ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

����Arda Güler orta sahadan vurdu, İspanya ayaklandı! pic.twitter.com/rL9Ix6JQji — Star Spor (@Star_Spor) March 16, 2024

"BİZİM İÇİN O ŞUT BİR GOL"

Sözlerine devam eden Ancelotti, "Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol" dedi.