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Spor

İspanya, Luis de la Fuente ile devam dedi!

İspanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

22 Şubat 2024 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
İspanya, Luis de la Fuente ile devam dedi!
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İspanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Luis de la Fuente ile ilgili kararını verdi.

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fuenta'nın sözleşmesi EURO2024 sonrası sona eriyordu.

Federasyondan yapılan açıklamada, İspanyol çalıştırıcının sözleşmesinde bulunan maddenin aktif hale getirildiği ve Luis de la Fuente ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

62 yaşındaki teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar takımın başında kalacağı ifade edildi.

2013 ile 2021 yılları arasında İspanya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarını çalıştıran Fuente, 1 Haziran 2021'de geçici süreliğine takımın başına geçmişti. İspanyol çalıştırıcı, 2 yıl boşta kaldıktan sonra 2023'te yeniden İspanya Milli Takımı'nın başına getirildi.

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