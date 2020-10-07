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Spor

İspanya ve Portekiz'den sürpriz 2030 Dünya Kupası adaylığı

İspanya ve Portekiz futbol federasyonları, 2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için ortak adaylık sunmaya karar verdi.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 23:19 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:19
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İki ülkenin futbol federasyon başkanları, Portekiz ve İspanya arasında oynanan hazırlık maçı vesilesiyle Lizbon'da bir araya geldi.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales ve Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Fernando Gomes, 2030 Dünya Kupası için ortak adaylık sunma girişimiyle ilgili bir protokol imzaladı.

Protokol gereği, 2030 Dünya Kupası finalinin Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağı bildirildi.

RFEF Başkanı Rubiales, imzalanan protokolün ardından basına yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, iki ülke ve iki federasyonun ortak projesi için önemli bir adım. Futbol, ;;spor, büyük zorluklar yaşadığımız bu anların üstesinden gelmek ve güç vermek için muhteşem bir araçtır. Çok az şey, bir Dünya Kupası'nı organize etmekten daha fazla heyecan yaratabilir. Bunun için Portekiz'den daha iyi bir ortak düşünemeyiz. Portekiz Futbol Federasyonu ile el ele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için şimdiye kadar Fas dışında Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Şili de ortak adaylık sunacağını açıklamıştı.

Dünya Kupası'na 2022'de Katar, 2026'da ise ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı resmileşmişti.

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