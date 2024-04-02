Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, süre alamadığı Athletic Bilbao maçının ardından Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi. İşte haberin tüm detayları...

HAREKETE GEÇTİ

Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği maçta süre alamayan Arda Güler, harekete geçti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

"BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." dedi.

ANCELOTTİ: "SAKİN OL"

İtalyan çalıştırıcı ise Arda Güler'e her zaman olduğu gibi sakin kalması gerektiğini söyledi.

"FİZİK GÜCÜ YETERSİZ"

Haberde Carlo Ancelotti ve yönetiminin Arda Güler'in eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu bildiği belirtilirken, fizik gücünün elit seviyede olmadığı ve bu yüzden zamana ihtiyacı olduğu aktarıldı.

"ARDA GÜLER İÇİN SİNİR BOZUCU"

Öte yandan Arda Güler'in süre almaması veya maçların yalnızca son dakikalarında oyuna girmesini sinir bozucu olarak gördüğü ifade edildi.

ARDA GÜLER'İN RAKAMLARI

Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer edilen milli oyuncu, 7 maçta toplam 98 dakika süre alabildi. Arda Güler 1 kez gol sevinci yaşadı.