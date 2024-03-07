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Spor

İspanya'da korsan yayın için çarpıcı karar! Bireysel ceza uygulanacak

İspanya, korsan yayını önlemek için çarpıcı bir kararın hazırlığı içerisinde. Basında yer alan habere göre korsan yayın izleyicileri de cezalandırılabilecek.

7 Mart 2024 Perşembe 20:33 - Güncelleme:
İspanya'da korsan yayın için çarpıcı karar! Bireysel ceza uygulanacak
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İspanya futbolu, korsan yayını önlemek için harekete geçti.

Marca'da yer alan habere göre, Barcelona 8. Ticaret Mahkemesi, futbolda korsan yayını önlemek için radikal bir karar aldı. Mahkemenin aldığı karara göre, korsan yayın izleyen kullanıcılar, bireysel olarak da cezalandırılabilecek. İspanya'da daha önce, barlar ve restoran gibi kamuya açık alanlarda korsan yayın yapılması durumunda bu kurumlara ceza veriliyordu.

IP VE TELEFON BİLGİLERİ İSTENDİ

Barcelona Ticaret Mahkemesi, aldığı karar doğrultusunda İspanya'da internet sağlayıcı firmalardan kaçak yayın izleyen kişilerin IP numarasını ve telefon bilgilerini istedi.

Önümüzdeki günlerde resmi izinlerin verilmesi ve kaçak yayın izleyen kişilerin bilgilerinin mahkemeye verilmesi bekleniyor.

TEBAS'TAN AÇIKLAMA!

La Liga Başkanı Javier Tebas, korsan yayınla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm platformlarla bu kişilerin bilgileri için görüşüyoruz. Artık kaçak yayın konusuna bir nokta koymak zorundayız, yeter!" sözlerini kullanmıştı.

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