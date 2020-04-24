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Spor

İspanya'da stadyumlar 2021'e kadar seyirciye kapalı!

İspanya'da koronavirüsün yarattığı sorunlarla baş etmek için keskin önlemler alınıyor. İspanyol Hükümeti, sağlıkla iyileşmeyi ve hastalığın yeniden büyümemesini tercih ediyor.

24 Nisan 2020 Cuma 23:50 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 23:50
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İspanyol basınında yer alan bilgiye göre İspanya Hükümeti; La Liga Derneği Başkanı Javier Tebas'ı, liglerin 2021 yılına kadar seyircisiz oynanacağına dair bilgilendirdi. Bu karar kulüplere de bildirildi.

İspanya'da ttadyumların 2021 yılına kadar seyircilere kapalı olması, en üst düzeydeki iki ligde mücadele eden kulüplere büyük ekonomik kayıplar yaşatacak. La Liga Derneği Başkanı Javier Tebas da bunun farkında.

Tebas yaptığı açıklamada; kulüplerin kemer sıkması gerektiğini ve ekonomik dengeyi tutturmaları için önlem almaları gerektiğini belirtti.

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