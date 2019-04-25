21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9549
  • 6,642
  • 244.427
  • 94.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İspanya'dan Arda Turan iddiası! 'Galatasaray da bir opsiyon'

Barcelona, Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdiği Arda Turan'ı elinden çıkarmak istiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Medipol Başakşehir'le yaptığı anlaşma gereği Arda Turan'ı her transfer döneminde başka bir takıma gönderme hakkına sahip olan Barcelona, yıldız oyuncuyu bu yaz satmak istiyor.

Katalan kulübü, hem oyuncu listesini azaltmak hem de Arda Turan için Atletico Madrid'e verilen 41 milyon Euro'nun karşılığını almak için harekete geçecek.

Katalonya'da yayım yapan El Confidencial ve Barcelona ile yakınlığıyla bilenen Sport'ta yer alan habere göre, Katalanların transfer için önceliği Başakşehir ama İstanbul ekibi, böyle bir anlaşmaya sıcak bakmıyor.

Milli futbolcunun satışıyla gelir elde etmeyi planlayan Barça, Arda Turan'ın Türkiye'de yaşadığı saha dışı olaylar nedeniyle bu amacında zorlanacağı belirtiliyor.

"BİR BAŞKA OPSİYON GALATASARAY"

Haberde transfer için bir diğer opsiyonun Galatasaray olduğu yazıldı. Daha önce Arda Turan'ın sarı-kırmzılı kulübe döneceği ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

Ocak 2018'de Arda Turan için düzenlenen imza töreninde konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan yarım sezon 2 milyon euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro artı bonus olarak sözleşme imzalamıştır. Transfer için opsiyon ilk bizde. Barcelona'ya hiç ödeme yapmadan Arda'nın bonservisine yüzde 25 oranında ortak olduk. Önümüzdeki yıl satıldığı taktirde yüzde 20, bir sonraki yıl satıldığı taktirde yüzde 25 bize ödemek durumundalar. 41 milyon euroluk bir bonservis bedeli yatırımı yapılmışken Barcelona'ya hiç bir bedel ödemiyoruz. Şampiyon olursak 300 bin euro ödeme yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Engelli genci tavayla darp etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
 

POPÜLER HABERLER

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü

Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA