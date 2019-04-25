İspanya'dan Arda Turan iddiası! 'Galatasaray da bir opsiyon'

Medipol Başakşehir'le yaptığı anlaşma gereği Arda Turan'ı her transfer döneminde başka bir takıma gönderme hakkına sahip olan Barcelona, yıldız oyuncuyu bu yaz satmak istiyor.

Katalan kulübü, hem oyuncu listesini azaltmak hem de Arda Turan için Atletico Madrid'e verilen 41 milyon Euro'nun karşılığını almak için harekete geçecek.

Katalonya'da yayım yapan El Confidencial ve Barcelona ile yakınlığıyla bilenen Sport'ta yer alan habere göre, Katalanların transfer için önceliği Başakşehir ama İstanbul ekibi, böyle bir anlaşmaya sıcak bakmıyor.

Milli futbolcunun satışıyla gelir elde etmeyi planlayan Barça, Arda Turan'ın Türkiye'de yaşadığı saha dışı olaylar nedeniyle bu amacında zorlanacağı belirtiliyor.

"BİR BAŞKA OPSİYON GALATASARAY"

Haberde transfer için bir diğer opsiyonun Galatasaray olduğu yazıldı. Daha önce Arda Turan'ın sarı-kırmzılı kulübe döneceği ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

Ocak 2018'de Arda Turan için düzenlenen imza töreninde konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan yarım sezon 2 milyon euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro artı bonus olarak sözleşme imzalamıştır. Transfer için opsiyon ilk bizde. Barcelona'ya hiç ödeme yapmadan Arda'nın bonservisine yüzde 25 oranında ortak olduk. Önümüzdeki yıl satıldığı taktirde yüzde 20, bir sonraki yıl satıldığı taktirde yüzde 25 bize ödemek durumundalar. 41 milyon euroluk bir bonservis bedeli yatırımı yapılmışken Barcelona'ya hiç bir bedel ödemiyoruz. Şampiyon olursak 300 bin euro ödeme yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.