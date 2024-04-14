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Spor

İspanyol basınından sürpriz iddia! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor

Sakatlıklarını atlattıktan sonra süre bulmakta zorluk yaşan milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre daha fazla oynamak isteyen 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in kiralanması gündemde. İşte detaylar...

14 Nisan 2024 Pazar 12:43 - Güncelleme:
İspanyol basınından sürpriz iddia! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor
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Real Madrid forması giyen ve gündemden düşmeyen Arda Güler için bu kez ayrılık iddiası gündeme geldi.

AYRILMAK İSTİYOR

İspanyol basınından Ramon Alvarez'in aktardığı bilgiye göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor.

ANCELOTTI SICAK BAKIYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi.

YÖNETİMİN DÜŞÜNCESİ

Real Madrid Yönetimi'nin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.

3 KEZ SAKATLIK YAŞADI

Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından 2024 yılında sahaya çıkma şansı bulmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

İspanyol devinde bu sezon toplamda 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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