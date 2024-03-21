Lille, Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Leny Yoro karşılığında bonservis ve Arda Güler'i takasta istedi. İşte ayrıntılar...

REAL MADRID'IN HEDEFİ

Real Madrid, Lille'de forma giyen 18 yaşındaki Fransız savunması Leny Yoro'yu transfer etmek istiyor.

ARDA GÜLER'İ İSTEDİLER

Lille'in Leny Yoro transferi için Real Madrid'den 60 milyon euro istediği ve ayrıca Arda Güler'i de kiralık olarak takasta istediği belirtildi.

TEKLİF YAPILACAK

İspanya'dan Planeta Madrid'de yer alan habere göre Fransız ekibi Arda Güler'i 1 yıllığına kiralamak için Real Madrid'e teklifte bulunacak.

ARDA GÜLER SICAK BAKMIYOR

Arda Güler'in Lille'den gelmesi muhtemel bu takas fikrine sıcak bakmadığı vurgulandı. Haberde Arda Güler'in geleceğini Real Madrid'de gördüğü ve kulüpte kalıcı olmak istediği ifade edildi.

HOŞ KARŞILANMADI

Haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Lille'in Leny Yoro transferine Arda Güler'i de dahil etmek istemesi hem kulüp hem de oyuncu tarafından hoş karşılanmadı. Fransız kulübü Real Madrid'in Leny Yoro'ya olan ilgisinden faydalanarak Güler'in gelecek sezon için kiralık olarak gelmesini talep etti. Bu seçenek ne kulüp ne de oyuncu tarafından hoş karşılanmadı. Arda Güler'in motivasyonu Real Madrid formasıyla daha fazla dakika oynamak ve bunun için de sahaya her çıktığında sahip olduğu klası göstermek..."

REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.