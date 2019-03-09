İspanyol devi Guti'yi gözüne kestirdi

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan ve Güneş'in halefleri arasında gösterilen Guti Hernandez'in ismi İspanyol devi ile anılıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenmesi ve La Liga'da yarışın uzağında kalmasının ardından Santiago Solari ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid, teknik direktör adayları arasına Guti'yi de aldı.

İspanyol devinin Guti Hernandez'in yanı sıra Jose Mourinho ve Zinedine Zidane'la da görüştüğü öğrenildi.

Guti Hernandez, uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'de altyapıda da çalışarak, ilk antrenörlük deneyimini yaşamıştı.

(Sabah)