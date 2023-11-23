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Spor

İspanyol devinden Icardi'ye kanca

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi'ye İspanya LaLiga'dan talip çıktı. Real Madrid, sakatlık krizi yaşamasının ardından ara transfer döneminde hücum hattını Icardi'yle güçlendirmek istiyor. İşte detaylar...

23 Kasım 2023 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
İspanyol devinden Icardi'ye kanca
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Galatasaray taraftarının her zaman sahada görmek istediği yıldız isim Mauro Icardi, geçen sene sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giymesinin ardından bu sezon başında bonservisiyle takıma katılmıştı.

Galatasaray yönetimi, Arjantinli yıldız için PSG'ye 10 milyon euro bonservis ödemişti. Deneyimli santrforun, başarıyla devam form durumu Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. İtalya basını ise, Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre, sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından LaLiga devi Real Madrid, kadrosuna takviye yapmak için yıldız ismi takibe aldı. Son olarak hücum oyuncusu Vinicius Junior'un milli maçta sakatlanmasıyla forvet hattında sıkıntı çeken eflatun beyazlılar, Galatasaray'ın forvetine gözünü dikti.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

İspanyol devi, ara transfer döneminde Icardi'yi kadrosuna katarak hücum hattındaki boşlukları doldurmak istiyor. Sarı kırmızılılara yıldız forveti için teklif edilecek bonservis bedeli ise, 15 milyon euro olarak aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Başarılı forvet bu sezon Galatasaray formasıyla, çıktığı 20 karşılaşmada 15 gol 3 asist yaptı.

TransferMarkt'e göre ise deneyimli santrforun bonservis bedeli 20 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi

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