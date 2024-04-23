Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin daha fazla süre alacağını açıkladığı Arda Güler, ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre, 19 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid'in, Real Sociedad ile deplasmanda oynayacağı maçta ilk 11'de yer alabileceği öne sürüldü.

ANCELOTTI NE DEDİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçının ardından Arda Güler için, "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, bir kez gol sevinci yaşadı.

REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'daki Real Sociedad - Real Madrid maçı 26 Nisan Cuma günü oynanacak.