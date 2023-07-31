Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gündemine yıldız bir ismi aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takviye yapılacak mevkileri belirledi. Sağ kanat, orta saha, sağ bek ve kaleci bölgeleri için girişimler hızlandı.

LİSTEYE GİREN SON İSİM OCAMPOS

Cengiz Ünder transferinde Marsilya ile ödeme planı konusunda anlaşmazlık yaşayan Kanarya, alternatifler üzerinde duruyor. Sağ kanadını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesine giren son isim Lucas Ocampos oldu.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol basını, Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Arjantinli oyucu için sarı-lacivertlilerin harekete geçtiğini duyurdu. Transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı iddia edildi.

SEVILLA SATMAYA SICAK

İspanya'da çıkan haberlerde; Sevilla'nın Fenerbahçe'den gelen bu teklifi dikkate aldığının altı çizildi. La Liga ekibinin tecrübeli oyuncuyu satmaya sıcak baktığı yazıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin Ocampos için Sevilla'ya önerdiği bonservisin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.

İspanyollar, oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmek istememesi nedeniyle Sevilla'nın sarı-lacivertlilerden gelen bu teklifi kabul edeceğini belirtti.

Söz konusu haberde; 'Sevilla'nın ekonomik anlamda gelir elde etmek için son şansı. Çünkü Ocampos seneye serbest oyuncu statüsünde olacak. Son derece şaşırtıcı ve düşük bir rakama Fenerbahçe'ye gidecek' ifadeleri kullanıldı.

SEVILLA'DA 161 MAÇ

2019'da Marsilya'dan Sevilla'ya 15 milyon Euro'ya gelen Ocampos, La Liga ekibinde 161 maça çıktı. Bu karşılaşmalarada, 39 gol atıp, 17 de asist yaptı.

LUCAS OCAMPOS KİMDİR?

Kariyerine River Plate altyapısında başlayan Lucas Ocampos, 2012 yazında 13 milyon euro bonservisle Monaco'ya transfer oldu. Ardından Marsilya'da kiralık oynayan Arjantinli hücumcu, 7.5 milyon euro karşılığı Marsilya'ya geçti. Genoa ve Milan'da kiralık forma giyen Ocampos, 2019'da 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer oldu. Yarım sezon Ajax'ta kiralık oynayan 29 yaşındaki yıldız, geçen sezonu Sevilla'da noktaladı. Ocampos, profesyonel kariyerinde 466 resmi maça çıktı ve 91 gol atıp 46 asist yaptı.