İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9632
  • EURO
    29,738
  • ALTIN
    1695.25
  • BIST100
    7235.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Ocampos
Spor

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Ocampos

Fenerbahçe transfer çalışmalarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor. Sarı lacivertli ekip son olarak kanat bölgesi için 29 yaşındaki başarılı futbolcu Lucas Ocampos için harekete geçti. İspanyol basınında çıkan haberlere göre oyuncunun kulübü Sevilla ile Kanarya görüşmelere başladı. İşte detaylar...

31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Ocampos
ABONE OL

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gündemine yıldız bir ismi aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takviye yapılacak mevkileri belirledi. Sağ kanat, orta saha, sağ bek ve kaleci bölgeleri için girişimler hızlandı.

LİSTEYE GİREN SON İSİM OCAMPOS

Cengiz Ünder transferinde Marsilya ile ödeme planı konusunda anlaşmazlık yaşayan Kanarya, alternatifler üzerinde duruyor. Sağ kanadını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesine giren son isim Lucas Ocampos oldu.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol basını, Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Arjantinli oyucu için sarı-lacivertlilerin harekete geçtiğini duyurdu. Transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı iddia edildi.

SEVILLA SATMAYA SICAK

İspanya'da çıkan haberlerde; Sevilla'nın Fenerbahçe'den gelen bu teklifi dikkate aldığının altı çizildi. La Liga ekibinin tecrübeli oyuncuyu satmaya sıcak baktığı yazıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin Ocampos için Sevilla'ya önerdiği bonservisin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.

İspanyollar, oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmek istememesi nedeniyle Sevilla'nın sarı-lacivertlilerden gelen bu teklifi kabul edeceğini belirtti.

Söz konusu haberde; 'Sevilla'nın ekonomik anlamda gelir elde etmek için son şansı. Çünkü Ocampos seneye serbest oyuncu statüsünde olacak. Son derece şaşırtıcı ve düşük bir rakama Fenerbahçe'ye gidecek' ifadeleri kullanıldı.

SEVILLA'DA 161 MAÇ

2019'da Marsilya'dan Sevilla'ya 15 milyon Euro'ya gelen Ocampos, La Liga ekibinde 161 maça çıktı. Bu karşılaşmalarada, 39 gol atıp, 17 de asist yaptı.

LUCAS OCAMPOS KİMDİR?

Kariyerine River Plate altyapısında başlayan Lucas Ocampos, 2012 yazında 13 milyon euro bonservisle Monaco'ya transfer oldu. Ardından Marsilya'da kiralık oynayan Arjantinli hücumcu, 7.5 milyon euro karşılığı Marsilya'ya geçti. Genoa ve Milan'da kiralık forma giyen Ocampos, 2019'da 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer oldu. Yarım sezon Ajax'ta kiralık oynayan 29 yaşındaki yıldız, geçen sezonu Sevilla'da noktaladı. Ocampos, profesyonel kariyerinde 466 resmi maça çıktı ve 91 gol atıp 46 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.