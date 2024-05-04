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Spor

İspanyollar hayran kaldı! Arda Güler resitali

La Liga'nın 34. haftasında Arda Güler'li Real Madrid, Cadiz ile karşı karşıya geldi. Milli yıldız, ilk 11 başladığı maçta büyük beğeni topladı.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 18:49 - Güncelleme:
İspanyollar hayran kaldı! Arda Güler resitali
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Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında Cadiz ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta genç yıldız Arda Güler, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ANCELOTTI SÖZÜNÜ TUTTU

Kritik maç öncesi teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de başlatacağını söylemişti. Tecrübeli çalıştırıcı, sözünü tuttu ve genç yıldızı ilk 11'de başlattı.

Real Madrid sahaya şu ilk 11'le çıktı:

Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Garcia, Camavinga, Modric, Arda Güler, Diaz, Ceballos, Joselu.

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İLK YARIDA ŞOV YAPTI

Arda Güler, müsabakanın ilk 45 dakikasında adeta şov yaptı. Genç yıldız taraftarlarının önünde rakip futbolcuları zor durumda bıraktı. 19 yaşındaki futbolcu attığı çalımlarla ve verdiği paslarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ATTIĞI ÇALIM SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Müsabakanın 4. dakikasında Real Madrid forması giyen Arda Güler, orta alanda Cadizli futbolcuları adeta ipe dizdi. Genç yıldız art arda attığı çalımlarla taraftarları ayağa kaldırdı.

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ

-65 dakika

-54 topla buluşma

-29/31 pas isabet

-3/6 çalım

-0/2 şut isabet

-1/6 orta isabeti

-3 rakip ceza sahasında topla buluşma

ALKIŞLARLA ÇIKTI

Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Milli oyuncumuz alkışlar arasında yedek kulübesine geldi.

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