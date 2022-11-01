İspanyolların Emre Mor şaşkınlığı!

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un gösterdiği performans taraftarları mest ederken, İspanyol basını da 25 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı.
Skandal hakem yıllar sonra Fenerbahçe maçında!
MSN, "Herkesi şaşırttı"
başlığıyla verdiği haberde "En önemli şey, hocası Jorge Jesus'un taktiklerine uyması. Portekizli, oyuncunun performansından çok memnun. Emre Mor; Dortmund, Celta Vigo, Olympiakos ve hatta Galatasaray'da tatmin edici bir performans gösteremedi. Fenerbahçe'de oyununu olgunlaştırdı"
ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'taki performansını ikiye katladı Batshuayi'nin sırrı ortaya çıktı
Haberde ayrıca "Emre Mor, bu güzel şeylere rağmen Türkçe konuşmadığı ve İngilizce röportaj verdiği için eleştiriliyor"
yorumu yapıldı.