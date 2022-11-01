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Spor

İspanyolların Emre Mor şaşkınlığı!

Celta Vigo'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, önce Karagümrük sonra da Fenerbahçe'de adeta yeniden doğdu. Emre Mor'un bu gelişimi İspanyol basınına da konu oldu.

Sabah1 Kasım 2022 Salı 13:04 - Güncelleme:
İspanyolların Emre Mor şaşkınlığı!
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Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un gösterdiği performans taraftarları mest ederken, İspanyol basını da 25 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı.

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MSN, "Herkesi şaşırttı" başlığıyla verdiği haberde "En önemli şey, hocası Jorge Jesus'un taktiklerine uyması. Portekizli, oyuncunun performansından çok memnun. Emre Mor; Dortmund, Celta Vigo, Olympiakos ve hatta Galatasaray'da tatmin edici bir performans gösteremedi. Fenerbahçe'de oyununu olgunlaştırdı" ifadelerini kullandı.

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Haberde ayrıca "Emre Mor, bu güzel şeylere rağmen Türkçe konuşmadığı ve İngilizce röportaj verdiği için eleştiriliyor" yorumu yapıldı.

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