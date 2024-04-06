Trabzonspor, yeni sezon kadrosu adına çalışmalarına hız vermiş durumda. Bordo-Mavililer, transferde önemli bir hamleye hazırlanıyor.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Yeni sezonda kadronun önemli bir bölümünü değiştirmeye hazırlanan Trabzonspor'da, özellikle orta saha bölgesinin güçlendirilmesi çok önemli. Teknik direktör Abdullah Avcı, 6-8 numara oynayabilen kaliteli bir isim isterken, 10 numara pozisyonuna da oyuncu bakılıyor. Orta alana en az 2 yabancı oyuncu takviyesi gerçekleşecek.

HEDEF BELİRLENDİ

Öncelikle bonservis maliyeti olmayan isimlere yönelen Fırtına'da, gündemdeki yıldızlardan biri; Ndidi. Leicester City forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı ön liberonun İngiliz ekibiyle olan kontratı bitiyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Ndidi için 2017'de Leicester, Genk'e 17.5 milyon Euro bonservis ödemişti.

Bu sezon Championship'te 25 maça çıkan ve 2 gol, 5 asistlik skor katkısı da sağlayan 1.83 boyundaki yıldız futbolcunun adı kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

HIZLI DAVRANIYORLAR

53 kez Nijerya Milli Takımı'nın formasını terleten Wilfred Ndidi konusunda Bordo-Mavili yönetim harekete geçti.

Trabzonspor, sezon bitmeden bu transferde mesafe katetmeyi hedefliyor. Eğer süreç hızlı şekilde ilerlemezse, vakit kaybedilmeden listedeki diğer oyuncular için çalışmalar hızlandırılacak.