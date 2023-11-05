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Spor

İstanbul Maratonu'nda kadınlarda kazanan Beatrice Cheptoo

Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo kadınlarda 45. İstanbul Maratonu'nu kazandı. Beatrice Cheptoo, 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derece elde etti.

AA5 Kasım 2023 Pazar 12:28 - Güncelleme:
İstanbul Maratonu'nda kadınlarda kazanan Beatrice Cheptoo
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45. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo kazandı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti.

Maratonda aynı ülkeden Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik süresiyle ikinci, Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.

  • Beatrice Cheptoo
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