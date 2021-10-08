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Spor

İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu Lewis Hamilton oldu

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında Mercedes pilotu Lewis Hamilton, attığı turlarla İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi oldu.

AA8 Ekim 2021 Cuma 17:08 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 17:08
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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında attığı turlarla İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi oldu.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı.

İlk antrenman seansında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu 1.24.178 ile geride bırakan Hamilton, tur derecelerini ikinci seansta daha da geliştirdi.

İkinci seansta telsizden takımına "Ön lastikler çalışmıyor." mesajını gönderen ve pit alanına girip çıkan 36 yaşındaki Hamilton, ikinci antrenman seansında 1.23.840'lık derecesiyle İstanbul Park tarihinde 1.24'ün altına inen ilk pilot oldu.

Sonraki turlarda derecesini 1.23.804'e çeken Hamilton, İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi olmayı başardı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise 1.24.214 ile üçüncü en hızlı tura imza attı.

VERSTAPPEN, İKİNCİ SEANSTA HIZLANAMADI

Otomobilinin dengesinde sorun yaşayan Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk antrenman seansına göre daha iyi derece yapsa da rakiplerinin hızına ayak uyduramadığı için 5. sıraya kadar geriledi.

Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasında kalan Verstappen, en hızlı turunu 1.24.439 ile attı.

LECLERC VİRAJLARDA ZORLANSA DA YAVAŞLAMADI

Rusya Grand Prix'si öncesi güç ünitesini değiştiren Ferrari pilotu Charles Leclerc, Hamilton'ın ardından 1.24'ün altına inen pistteki ikinci isim oldu.

Takımıyla telsiz iletişiminde, virajlarda otomobilinin yol tutuşundan şikayet etmesine karşın en hızlı turunu 1.23.970 ile atan Monakolu genç pilot, ikinci antrenman seansını ikinci sırada tamamladı.

RAİKKONEN 15, VETTEL 16'NCI SIRADA

İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Kimi Raikkonen 15, Sebastian Vettel ise 16'ıncı sırada ikinci antrenman seansını tamamladı.

Kaskındaki su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, 1.25.143'lük zamana ulaşırken, Aston Martin pilotu Alman Vettel ise 1.25.229 ile turları tamamladı.

İkinci antrenman turları sonuçları

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:


SürücüTakımSüreFark
1Lewis HamiltonMercedes1.23.804
2Charles LeclercFerrari1.23.970+0.166
3Valtteri BottasMercedes1.24.214+0.410
4Sergio PerezRed Bull1.24.373+0.569
5Max VerstappenRed Bull1.24.439+0.635
6Lando NorrisMcLaren1.24.525+0.721
7Fernando AlonsoAlpine1.24.660+0.856
8Esteban OconAlpine1.24.672+0.868
9Pierre GaslyAlphaTauri1.24.756+0.952
10Antonio GiovinazziAlfa Romeo1.24.796+0.992
11Yuki TsunodaAlphaTauri1.24.882+1.078
12Carlos SainzFerrari1.24.903+1.099
13Lance StrollAston Martin1.25.020+1.216
14Daniel RicciardoMcLaren1.25.060+1.256
15Kimi RaikkonenAlfa Romeo1.25.143+1.339
16Sebastian VettelAston Martin1.25.229+1.425
17Nicholas LatifiWilliams1.25.307+1.503
18George RussellWilliams1.25.358+1.554
19Mick SchumacherHaas1.25.480+1.676
20Nikita MazepinHaas1.25.698+1.894

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