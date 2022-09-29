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Spor

İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı maçlarda deplasman takımı seyircisinin alınmayacağını duyurdu.

29 Eylül 2022 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı
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İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

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Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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