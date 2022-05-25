Bonservisi Premier Lig devi Chelsea'de bulunan ve sezonu Championship takımı Reading'de kiralık olarak tamamlayan Baba Rahman'ın İstanbul'a gelmesi transfer söylentilerini de beraberinde getirdi. Ganalı sol bekin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları üzerine Baba Rahman'dan bir açıklama geldi.

BABA RAHMAN: GALATASARAY İDDİALARI ASILSIZ

Ülkesinin basınına konuşan 27 yaşındaki oyuncu bu iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kişisel sebeplerden dolayı İstanbul'dayım. Galatasaray'a gideceğim söylentilerinin hepsi asılsız" ifadelerini kullandı.

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CHELSEA İLE 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2021-2022 sezonunu Reading'de kiralık olarak geçiren Baba Rahman'ın Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 2015'ten bu yana bonservisi Chelsea'de olan futbolcu, bu takımda sadece 23 maça çıkabildi ve gelecek sezon da takıma girmesi pek olası görünmüyor.

29 MAÇTA 1 ASİST

7 yıl önce Almanya'nın Augsburg takımından Chelsea'ye transfer olan Baba Rahman Schalke, Reims, Mallorca ve PAOK'ta da kiralık olarak forma giydi. Son olarak Reading forması giyen Ganalı oyuncu, bu sezon 29 maça çıktı ve 1 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi.

Star Gazetesi