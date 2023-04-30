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Spor

İstanbulspor, Giresunspor'u konuk edecek

İstanbulspor, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-siyahlı ekip ligde son 3 maçını da kaybetmedi.

AA30 Nisan 2023 Pazar 11:26 - Güncelleme:
İstanbulspor, Giresunspor'u konuk edecek
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Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde İstanbulspor, yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan İstanbulspor, topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından iç sahada Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan sarı-siyahlı takım, ardından Fenerbahçe deplasmanından da 3-3'lük beraberlikle ayrılarak 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Fenerbahçe karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen David Jensen, Domeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamdou Ba, bu maçta takımdaki yerini alabilecek.

Jason Lokilo ve Emeka Eze ise sarı kart ceza sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Bitexen Giresunspor 3-2 kazanmıştı.

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