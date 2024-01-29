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Spor

İstanbulspor ile Samsunspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor'un kozlarını paylaştığı maç 1-1 sona erdi.

29 Ocak 2024 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
İstanbulspor ile Samsunspor yenişemedi!
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi İstanbulspor ile Markus Gisdol'ün yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken maçın ilk golünü ev sahibi İstanbulspor adına 54. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Konuk ekip Samsunspor'un golünü ise 72. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 26, İstanbulspor ise 11 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor evinde Galatasaray'ı ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

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