21 Şubat 2021 Pazar 00:08 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 00:08

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, 22. hafta maçında Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Turgut Doman'ın "kural hatası" yaptığını öne sürdü. İstanbulspor, maçın hakemi Turgut Doman'ın sarı kartı olmayan oyuncularına 2. sarı karttan kırmızı kart verdiğini belirterek kural hatası itirazında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

'Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır. 59. Dakikada sarı kart gören oyuncumuzun Kristal Abazaj olduğu, 90+1. Dakikada ise oyuncumuz Eduart Rroca'nın sarı kartı olmamasına rağmen ikinci sarı kartı gördüğü gerekçesiyle oyun dışında bırakıldığı görüntülerden de anlaşılmaktadır.'