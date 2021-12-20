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Spor

İstanbulspor, Samsunspor'u 2-1 ile geçti

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

20 Aralık 2021 Pazartesi 20:01 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 20:01
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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Ekrem Kan, Oğuz Terzi

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 74 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk. 90+6 Kağan Miray Bağış), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 77 Melih Okutan), Hüseyin Öztürk, Cihan Kahraman, Tomane (Dk. 90+4 Ali Kılıç), Savicevic, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Berk Taşkın, Fofana (Dk. 87 Polat Yaldır)

GOLLER: Dk. 73 Ethemi, Dk. 90+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 82 Fofana (Yılport Samsunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Savicevic (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 57 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 62 Cihan Kahraman, Dk. 90+2 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)

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