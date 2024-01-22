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Spor

İstanbulspor son dakikada güldü!

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, evinde konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

22 Ocak 2024 Pazartesi 22:20 - Güncelleme:
İstanbulspor son dakikada güldü!
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Kayserispor ile Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 90+5'te Ali Yaşar'dan geldi. Kayserispor'da sarı kart cezası bulunan teknik direktör Recep Uçar'ın yerine yardımcısı Fevzi Korkmaz takımın başında sahaya çıktı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kayserispor 29 puanda kalırken, Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ilk maçına çıkan İstanbulspor puanını 10'a yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Kayserispor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

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