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Spor

İstanbulspor, TFF'ye ihtarname gönderdi

İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu olağanüstü genel kurula davet ederek noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

IHA9 Nisan 2024 Salı 01:37 - Güncelleme:
İstanbulspor, TFF'ye ihtarname gönderdi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün tarihli Kadıköy 7. Noterliği aracılığıyla gönderilen ihtarnameyi paylaştı. "Avrupa Şampiyonası'nda Mehmet Büyükekşi kaptanlığında Yönetim Kurulundan oluşacak ilk 11'imize başarılar dileriz" başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbulspor Faal. A.Ş. olarak, TFF'yi 08.04.2024 tarihi itibarıyla olağanüstü genel kurula davet etmiş durumdayız. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından her ne kadar 18.07.2024 tarihinde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağına dair açıklama yapılmışsa da; bu açıklamayı destekleyen herhangi bir resmi belge ya da karar kamuoyuna sunulmamıştır.

TFF tarafından yapılan yegane açıklamada A Milli takımımızın oynayacağı Avrupa Şampiyonası gerekçe gösterilmekteyse de; turnuvada Mehmet Büyükekşi kaptanlığında TFF Yönetim Kurulundan oluşan bir ilk 11'in sahaya çıkmayacağı açık olduğundan bu açıklamanın bağlayıcılığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bununla beraber, TFF Yönetim Kurulu tarafından bu tarihe ilişkin bir karar alınmışsa, TFF Yönetim kurulunun sahaya çıkmayacağı aşikar olmakla birlikte bu tarihin ne kadar hatalı olduğuna dair TFF'yi ve kamuoyunu ekli ihtarnamemiz ile bilgilendirmek isteriz.

TFF, ihtarnamemizde yer alan haklı nedenlerle mevcut kaotik durumun 2024-2025 sezonuna da sirayet etmemesi adına, olağanüstü genel kurulu en geç haziran ayı içinde gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde TFF, ister kendi arzusuyla isterse FIFA zorlamasıyla genel kurul delegelerinin TFF statüsünden kaynaklanan haklı talebine uymak zorunda kalacaktır."

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